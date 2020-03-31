В американському штаті Кентуккі одна людина заразилася після участі в "коронавирусній вечірці".

Про це повідомляє телеканал CNN.

Молоді люди навмисно зібралися разом, щоб кинути виклик державної влади.

“Це те, що зводить мене з розуму”, – заявив губернатор Енді Бішара.

Влада в США просить молодих людей не ігнорувати рекомендації щодо самоізоляції, оскільки вони можуть розповсюджувати вірус, навіть не маючи симптомів.

Повідомляється, що новий коронавірус, схоже, вражає молодь в Сполучених Штатах більше, ніж в Китаї. Раніше в звіті Центрів з контролю і профілактиці захворювань повідомлялося, що до 20% людей, госпіталізованих з коронавірусів в США, у віці від 20 до 44 років.

У штаті Нью-Йорк більше половини випадків захворювання коронавірусів – 53% – були серед молодих людей у ​​віці від 18 до 49 років, заявив губернатор Ендрю Куомо.