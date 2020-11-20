У штаті Орегон сталася аварія за участі електрокара Tesla Model 3. Акумулятор автівки після зіткнення розлетівся на частини, які не лише долетіли до сусідніх будинків, а й пошкодили їх.

Про це повідомив департамент поліції міста Корвалліс, Орегон, у якому сталася аварія.

Вночі 17 листопада на Північно-Західній дорозі Волмат сталася аварія за участю електрокара. Tesla Model 3 їхала на швидкості понад 160 км/год, водій не впорався з керуванням, виїхав з проїжджу частину і проїхав ще близько 100 метрів до зупинки. Автівка знесла стовп, повалила два дерева та розподільну телефонну коробку.

Після аварії шматки батареї Tesla розлетілися у різні боки, потрапивши, зокрема, в розташовані поблизу будинки. В одному з будинків уламок пробив вікно і спричинив невелику пожежу, підпаливши постільну білизну. Також уламок потрапив у людину, подряпавши їй коліно.

Крім цього, шина, що зірвалася з авто після зіткнення, з такою силою вдарила в житловий комплекс, що пошкодила водопровід у стіні, спричинивши підтоплення двох квартир.

Сам винуватець аварії не просто вижив, а й пішки намагався втекти від правоохоронців. Його було доставлено до лікарні з незначними травмами. Правоохоронці припускають, що у момент аварії чоловік був під дією марихуани.

Йому інкримінують одразу декілька злочинів, пов’язаних з порушеннями правил безпеки під час водіння, вживанням наркотиків, образами на адресу поліціянтів тощо.