Про це в під час брифінгу в Білому домі заявив президент країни Дональд Трамп.
Наразі в США вже більше мільйона пацієнтів з COVID-19.
Президент зазначив, що відразу ж кілька виробників роблять тести на COVID-19, тому з кожним днем в країні будуть робити все більше тестів.
“Ми скоро досягнемо цього. Ми дуже добре працюємо з тестуванням”, – сказав Трамп.
При цьому, американський лідер вважає, що “Америку відкриють знову”, оскільки ситуація стабілізувалася і тепер необхідно реанімувати економіку.
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