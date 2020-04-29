Про це в під час брифінгу в Білому домі заявив президент країни Дональд Трамп.

Наразі в США вже більше мільйона пацієнтів з COVID-19.

Президент зазначив, що відразу ж кілька виробників роблять тести на COVID-19, тому з кожним днем ​​в країні будуть робити все більше тестів.

“Ми скоро досягнемо цього. Ми дуже добре працюємо з тестуванням”, – сказав Трамп.

При цьому, американський лідер вважає, що “Америку відкриють знову”, оскільки ситуація стабілізувалася і тепер необхідно реанімувати економіку.

  • Президент США Дональд Трамп вважає, що психологічна депресія в умовах карантину більш небезпечна, ніж сам коронавірус.
  • Президент США Дональд Трамп викликав обурення серед медичної спільноти після того, як висловив ідею про те, що ін’єкції дезінфекційними засобами або опромінення організму ультрафіолетовим світлом може лікувати коронавірус COVID-19.