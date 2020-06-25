США планують збільшити військову допомогу Україні

Про це повідомляється в заяві сенатора Роба Портмана.

Уточнюється, що в проект оборонного бюджету Сполучених Штатів на 2021 рік закладено 250 мільйонів доларів на оборонну допомогу Україні. Дана допомога повинна бути спрямована на навчання українських військових, надання нелетального і летального озброєння, а також послуги радників для української армії.

Відзначається, що на летальну зброю буде виділена половина всієї суми, що на 75 мільйонів доларів більше, ніж було виділено в 2020 році.

“Законопроект шле чіткий сигнал, що Америка підтримує народ України в боротьбі за демократичне, процвітаюче і незалежне майбутнє перед обличчям російської агресії. Українська армія хоробро відбиває російську агресію на Донбасі і має значні досягнення. Я вже давно виступаю за розвиток всеосяжного багаторічного плану допомоги з безпеки і мені приємно відзначити, що проект оборонного бюджету містить вказівку Державному департаменту і Міністерству оборони США продовжувати допомагати збройним силам України підвищувати свій професіоналізм”, – сказано в заяві сенатора.

При цьому повідомляється, що виділення допомоги буде залежати від того, як будуть здійснюватися в Україні реформи оборони, серед яких і посилення громадянського контролю за армією.