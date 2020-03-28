Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Наразі в США планують залучити близько мільйона резервістів, заради боротьби з пандемією коронавірусу.

Трамп також заявив про те, що в США планується виробити 100 тис. апаратів для штучної вентиляції легень протягом 100 днів. Також президент пояснив, що якщо його країні до цього моменту не знадобляться апарати ШВЛ, то їх передадуть іншим країнам.

“Сьогодні я підписав президентський меморандум, який наказував би міністру охорони здоров’я і соціальних служб використовувати будь-які чи всі повноваження, доступні відповідно до закону про оборонну промисловість, щоб вимагати від General Motors прийняття, виконання та визначення пріоритетів федеральних контрактів для ШВЛ”, – сказано в повідомленні Білого дому.

Також Трамп зробив ще одне кадрове призначення. Він призначив свого радника з економіки Пітера Наварро координатором по застосуванню Закону про промислове виробництво в інтересах оборони (Defense Production Act).