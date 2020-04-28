Президент США Дональд Трамп заявив, що адміністрація веде переговори з авіакомпаніями, щоб тестувати на COVID-19 пасажирів всіх міжнародних рейсів, які прибувають.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Під час сьогоднішньої зустрічі в Овальному кабінеті з губернатором штату Флорида Роном ДеСантіс Дональд Трамп заявив, що США “створюють систему, в якій проводять тестування, працюють з авіакомпаніями над тим, щоб проводити тестування в літаку тим, хто сідає в нього”.

Президент також сказав, що його команда “ймовірно” вимагатиме проводити обов’язкові тестування на коронавірус для пасажирів усіх міжнародних авіарейсів, що прибувають в країну. Також мандрівників можуть зобов’язати носити маски. Наразі така можливість тільки розглядається адміністрацією президента.

Трамп зазначив, що аналогічні заходи вже були вжиті щодо пасажирів авіарейсів з Європи та Китаю. Йшлося тільки про тестування міжнародних мандрівників і це не стосувалося тих, хто подорожує всередині країни.

Журналісти також зазначили, що під час зустрічі Трамп торкнувся питання щодо можливого обмеження поїздок до Латинської Америки, але “схоже, що відступив”.