Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Під час сьогоднішньої зустрічі в Овальному кабінеті з губернатором штату Флорида Роном ДеСантіс Дональд Трамп заявив, що США “створюють систему, в якій проводять тестування, працюють з авіакомпаніями над тим, щоб проводити тестування в літаку тим, хто сідає в нього”.
Президент також сказав, що його команда “ймовірно” вимагатиме проводити обов’язкові тестування на коронавірус для пасажирів усіх міжнародних авіарейсів, що прибувають в країну. Також мандрівників можуть зобов’язати носити маски. Наразі така можливість тільки розглядається адміністрацією президента.
Трамп зазначив, що аналогічні заходи вже були вжиті щодо пасажирів авіарейсів з Європи та Китаю. Йшлося тільки про тестування міжнародних мандрівників і це не стосувалося тих, хто подорожує всередині країни.
Журналісти також зазначили, що під час зустрічі Трамп торкнувся питання щодо можливого обмеження поїздок до Латинської Америки, але “схоже, що відступив”.
- Раніше президент США Дональд Трамп розповів, від чого залежать терміни відновлення авіасполучення з країнами Європи.
- На початку травня угорський лоукостер Wizz Air відновлює рейси за кількома напрямками.
- У Європейському союзі через пандемію коронавірусу COVID-19 розроблять єдиний документ для туристичної галузі під назвою “COVID-паспорт”.