Про це повідомляє АР.
Губернатор Гавайських островів розповів про те, що страшенно злякався, коли протестувальники прийшли до його квартири з вимогами щодо скасування обов’язкової вакцинації проти коронавірусу.
На Гаваях потрібно мати докази вакцинації проти коронавірусу чи робити тести щотижня, аби мати право заходити в федеральні будівлі. Після цього приблизно 100 осіб приходять до будинку губернатора Джона Гріна та погрожують його родині щоночі. В нього є дружина та двоє дітей (10 та 14 років). Біля його будинку щоночі палять багаття, а вранці, коли він виходить на вулицю, на стовбах бачить розклеєні листівки з власними фото та написами “єврей” та “шахрай”.
На півночі штату Каліфорнія батько однієї з учениць зайшов в будівлю початкової школи, підійшов до вчителя під час уроку та вдарив його по обличчю. Так він виступив проти необхідності носити маски в приміщенні. Подібна ситуація була в штаті Техас. Там один з батьків зірвав маску з обличчя вчителя в день відкритих дверей, коли батьки та учні знайомляться з педагогами.
Обидва вчителі зняли побої, а після цього подали до суду на батьків, які нападали. Тепер вони не мають права наближатися до педагогів та ризикують потрапити за ґрати.
Адміністратору лікарні в штаті Міссурі передали документи, в яких сказано, зо його звинувачують “у злочинах проти людяності”.
Педагогів, федеральних службовців, працівників органів охорони здоров’я і так далі часто принижують, порівнюють з талібами, нацистами, марксистами та керівниками японських таборів для інтернованих.
Акції протестів та демонстрації проти кампанії з вакцинації чи захисних масок по всій країні набувають страшних та насильницьких обертів.
“Градус негативу, безумовно, піднявся на цьому тижні”, – сказала комісар округу в штаті Канзас Шеннон Портільйо.
- Прем’єр-міністра острівної карибської країни Сент-Вінсент і Гренадіни Ральфа Гонсалвеса поранили під час акцій протесту проти вакцинації.