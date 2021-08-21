В різних американських штатах почалися протестні акції через вимоги уряду носити захисні маски, дотримуватися соціального дистанціювання та робити щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє АР.

Губернатор Гавайських островів розповів про те, що страшенно злякався, коли протестувальники прийшли до його квартири з вимогами щодо скасування обов’язкової вакцинації проти коронавірусу.

На Гаваях потрібно мати докази вакцинації проти коронавірусу чи робити тести щотижня, аби мати право заходити в федеральні будівлі. Після цього приблизно 100 осіб приходять до будинку губернатора Джона Гріна та погрожують його родині щоночі. В нього є дружина та двоє дітей (10 та 14 років). Біля його будинку щоночі палять багаття, а вранці, коли він виходить на вулицю, на стовбах бачить розклеєні листівки з власними фото та написами “єврей” та “шахрай”.

На півночі штату Каліфорнія батько однієї з учениць зайшов в будівлю початкової школи, підійшов до вчителя під час уроку та вдарив його по обличчю. Так він виступив проти необхідності носити маски в приміщенні. Подібна ситуація була в штаті Техас. Там один з батьків зірвав маску з обличчя вчителя в день відкритих дверей, коли батьки та учні знайомляться з педагогами.

Обидва вчителі зняли побої, а після цього подали до суду на батьків, які нападали. Тепер вони не мають права наближатися до педагогів та ризикують потрапити за ґрати.

Адміністратору лікарні в штаті Міссурі передали документи, в яких сказано, зо його звинувачують “у злочинах проти людяності”.

Педагогів, федеральних службовців, працівників органів охорони здоров’я і так далі часто принижують, порівнюють з талібами, нацистами, марксистами та керівниками японських таборів для інтернованих.

Акції протестів та демонстрації проти кампанії з вакцинації чи захисних масок по всій країні набувають страшних та насильницьких обертів.

“Градус негативу, безумовно, піднявся на цьому тижні”, – сказала комісар округу в штаті Канзас Шеннон Портільйо.