У місті Буффало (Нью-Йорк, США) 18-річному Антоніо Гвінеї подарували автомобіль, страховку на нього, а також стипендію в коледж за те, що він протягом десяти годин прибирав вулиці після заворушень внаслідок протестів після смерті Джорджа Флойда.

Про це повідомляє телеканал CNN.

1 червня після заворушень в місті Гвінн вийшов на вулиці вночі і взявся за прибирання. Впродовж 10 годин він збирав сміття і підмітав вулиці. Вранці до нього вирішили приєднається сусіди, але виявилося, що підліток уже виконав основну частину роботи.

Зокрема, хлопець самостійно прибрав Бейлі-авеню. Цією дорогою люди часто добираються на роботу, а внаслідок протестів вона була всипана сміттям і склом.

Городяни вирішили віддячити підлітку за його завзяту й безоплатну роботу.

Метт Блок подарував йому автомобіль – червоний Mustang 2004 року. Хлопець хотів саме цю машину і просив у друзів в Facebook порад з приводу її покупки.

Ще один місцевий бізнесмен, власник страхового агентства, подарував йому рік страховки на цей автомобіль.

Гвінн збирав гроші на навчання в місцевому коледжі Medaille College. Дізнавшись про це, в коледжі йому запропонували повну стипендію і можливість почати навчання вже у вересні.

CNN зазначає, що це не вперше, коли підліток працював, як волонтер і представник благодійної організації Kappa Phi, але так щедро віддячили йому вперше.

В майбутньому хлопець планує відкрити свій бізнес в сфері клінінгу.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.