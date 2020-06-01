Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.
У США тривають протести шостий день після вбивства темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейським в Міннеаполісі.
Колишній офіцер Дерек Човен придавив коліном шию загиблого після чого той задихнувся. Згодом Човен був заарештований.
Раніше, в Х’юстоні, рідному місті загиблого Флойда, начальник поліції Арт Асеведо встав на коліна разом з протестуючими.
У Нью-Йорку був помічений поліцейський, який також став на коліно перед мітингувальниками під час протесту на Таймс-сквер у неділю.
У сусідньому Нью-Джерсі начальник поліції округу Камден Джо Висоцькі приєднався до демонстрантів на чолі маршу з табличкою “Стояти в знак солідарності”.
- Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік помер внаслідок жорсткого затримання правоохоронцями.
- У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.
- У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, котрий під час затримання душив темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.