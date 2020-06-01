У США, в ході триваючих протестів, поліцейські почали приєднуватися до акцій протестів в знак солідарності.

Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.

У США тривають протести шостий день після вбивства темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейським в Міннеаполісі.

Колишній офіцер Дерек Човен придавив коліном шию загиблого після чого той задихнувся. Згодом Човен був заарештований.

Раніше, в Х’юстоні, рідному місті загиблого Флойда, начальник поліції Арт Асеведо встав на коліна разом з протестуючими.

У Нью-Йорку був помічений поліцейський, який також став на коліно перед мітингувальниками під час протесту на Таймс-сквер у неділю.

У сусідньому Нью-Джерсі начальник поліції округу Камден Джо Висоцькі приєднався до демонстрантів на чолі маршу з табличкою “Стояти в знак солідарності”.