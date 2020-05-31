Про це йдеться в матеріалі міжнародного агентства Reuters.
Видання зазначає, що кадри, зняті оператором Reuters Хуліо-Сезаром Чавесом, підтверджують, що поліцейський цілився прямо в нього, коли поліція стріляла гумовими кулями і застосовувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.
У той час, налічувалося близько 500 протестувальників.
“Поліцейський, якого я знімаю, обертається і направляє свою гвинтівку з гумовими кулями прямо на мене”, – розповів Чавес.
Травми від гумових куль отримали оператор Чавес і радник з безпеки Reuters Родні Сьюард. При цьому, журналісти Reuters були ідентифіковані, як співробітники ЗМІ.
Нагадаємо, раніше під час прямого включення в п’ятницю, під час масових протестів Міннеаполісі був заарештований журналіст CNN.
- Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть Джорджа Флойда.
- У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.
- У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.
- Станом на 30 травня у США тривали протести через загибель Джорджа Флойда. Акції відбуваються у багатьох штатах, включно з Вашингтоном.