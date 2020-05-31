У суботу в Міннеаполісі були поранені два члени знімальної групи Reuters в результаті стрілянини поліцейськими гумовими кулями по демонстрантах.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного агентства Reuters.

Видання зазначає, що кадри, зняті оператором Reuters Хуліо-Сезаром Чавесом, підтверджують, що поліцейський цілився прямо в нього, коли поліція стріляла гумовими кулями і застосовувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.

У той час, налічувалося близько 500 протестувальників.

“Поліцейський, якого я знімаю, обертається і направляє свою гвинтівку з гумовими кулями прямо на мене”, – розповів Чавес.

Травми від гумових куль отримали оператор Чавес і радник з безпеки Reuters Родні Сьюард. При цьому, журналісти Reuters були ідентифіковані, як співробітники ЗМІ.

Нагадаємо, раніше під час прямого включення в п’ятницю, під час масових протестів Міннеаполісі був заарештований журналіст CNN.