З цього приводу поліція розмістила спеціальне повідомлення в Twitter.

Все через підтверджений випадок зараження COVID-19 в місті.

Тому департамент поліції Солт-Лейк-Сіті просить припинити всю кримінальну і злочинну діяльність до подальших вказівок.

“З огляду на підтверджений випадок зараження COVID-19 серед громади, департамент поліції Солт-Лейк-Сіті просить припинити всю кримінальну / злочинну діяльність до подальших вказівок. Висловлюємо подяку за очікуване співпрацю в справі припинення злочинів та заздалегідь дякуємо злочинцям. Ми повідомимо вам, коли ви зможете повернутися до нормальної злочинної поведінки”, – йдеться в повідомленні.

Due to the confirmed case of #COVIDー19 from community spread, SLCPD is asking all criminal activities/nefarious behavior to cease until further notice. We appreciate your anticipated cooperation in halting crime & thank criminals in advance. #SocialDistancingNow #behaveyourself pic.twitter.com/JeQnQKdXAT

