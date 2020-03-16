З цього приводу поліція розмістила спеціальне повідомлення в Twitter.
Все через підтверджений випадок зараження COVID-19 в місті.
Тому департамент поліції Солт-Лейк-Сіті просить припинити всю кримінальну і злочинну діяльність до подальших вказівок.
“З огляду на підтверджений випадок зараження COVID-19 серед громади, департамент поліції Солт-Лейк-Сіті просить припинити всю кримінальну / злочинну діяльність до подальших вказівок. Висловлюємо подяку за очікуване співпрацю в справі припинення злочинів та заздалегідь дякуємо злочинцям. Ми повідомимо вам, коли ви зможете повернутися до нормальної злочинної поведінки”, – йдеться в повідомленні.
Due to the confirmed case of #COVIDー19 from community spread, SLCPD is asking all criminal activities/nefarious behavior to cease until further notice. We appreciate your anticipated cooperation in halting crime & thank criminals in advance. #SocialDistancingNow #behaveyourself pic.twitter.com/JeQnQKdXAT
— SLC Police Dept. (@slcpd) March 14, 2020
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