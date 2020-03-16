З цього приводу поліція розмістила спеціальне повідомлення в Twitter.

Все через підтверджений випадок зараження COVID-19 в місті.

Тому департамент поліції Солт-Лейк-Сіті просить припинити всю кримінальну і злочинну діяльність до подальших вказівок.

“З огляду на підтверджений випадок зараження COVID-19 серед громади, департамент поліції Солт-Лейк-Сіті просить припинити всю кримінальну / злочинну діяльність до подальших вказівок. Висловлюємо подяку за очікуване співпрацю в справі припинення злочинів та заздалегідь дякуємо злочинцям. Ми повідомимо вам, коли ви зможете повернутися до нормальної злочинної поведінки”, – йдеться в повідомленні.

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