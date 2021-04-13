Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Передумови вбивства

Автомобіль Райта зупинили через те, що в нього була відтермінована реєстрація. Однак, при перевірці виявилося, що хлопець в розшуку. Через це поліціянти вирішили арештувати Данте. Він почав чинити опір, спровокував бійку, сів в машину і намагався втекти. Водночас жінка-поліціянтка витягнула пістолет і вистрілила. Данте проїхав ще кілька кварталів, однак його автомобіль врізався в інший і зупинився – хлопець помер на місці.

Разом з ним в машині була дівчина. За її словами, за хвилину до цього Райт розмовляв з матір’ю по телефону. Він стверджував, що його зупинили через те, що в нього проблеми з трубою вихлопу. Після розмови з патрульними дівчина просила Данте не тікати, а здатися добровільно.

Позиція правоохоронців

Начальник поліції міста Бруклін-Сентер Тім Геннон сказав, що його колежанка вистрілила випадково, адже потягнулася за електрошокером. Він показав відеозапис з її натільної камери. Там видно, що Райт намагався втекти від поліції. Після цього поліціянтка попередила тричі, що дістає електрошокер. Після цього чутно її голос: “О, чорт, я вистрілила в нього!”

Її відправили в адміністративну відпустку на час проведення розслідування.

Губернатор штату Тім Уолц сказав, що слідкує за ситуацією та висловив співчуття родині вбитого.

Протести в місті

В неділю, 11 квітня, сотні протестантів прийшли до відділку поліції, вимагаючи покарати правоохоронців, які застрелили 20-річнорго темношкірого.

Для того аби забезпечити порядок, поліція використала сльозогінний газ і світло-шумові гранати. В місті ввели комендантську годину до шостої ранку. В понеділок в місті закрили всі школи, скасували всі події.

Протестанти закидали камінням два поліцейських автомобілі.

Приблизно в цей же час в місті пограбували торговий центр, а у двері поліцейського відділку вистрілили. Загалом, розгромили приблизно 20 магазинів.

Цю ситуацію вже порівнюють з історією про Джорджа Флойда, котрого задушив поліціянт Дерек Шовін. В Міннеаполісі третій тиждень триває суд нам ним.

40-річному офіцеру загрожує 40 років позбавлення волі. Він не визнає свою провину. Однак, саме Шовін в травні минулого року придавив коліном шию Флойда і був в такому положенні приблизно 9 хвилин, попри прохання темношкірого американця перестати. Суд триватиме ще, приблизно, місяць. Після цього в місті знову можуть початися протести.