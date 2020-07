Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як розповів Арнольд Тейшейра, власник ресторану The Starving Artist в Оушен-Гроув, вказаний відвідувач був постійним клієнтом закладу з 2001 року.

Цей чоловік з сім’єю замовили їжу в ресторані, а потім мовчки пішли. Прибираючи зі столу, офіціанти помітили великі чайові і записку.

“Клієнт і його сім’я з’їли їжу і пішли, не сказавши ні слова. Коли офіціантка, яка їх обслуговувала, побачила запис у чеку, вона просто заплакала. Потім ще один із моїх співробітників це побачив і теж заплакав. А потім я це побачив і не міг стримати сліз. Це дуже емоційно в такий важкий для нас час”, – зазначив власник ресторану.

У записці відвідувач подякував співробітникам закладу за їхню роботу.

В кінці клієнт попросив, щоб чайові в розмірі $ 1 тисячі були розподілені між усіма працівниками. Це і було зроблено.

Customer leaves restaurant staff $1,000 tip to thank them for working through the pandemichttps://t.co/U3QrZ4u8xX pic.twitter.com/PmLrJtorI7

— CNN (@CNN) July 11, 2020