В більшості американських штатів повернуть масковий режим, незалежно від статусу вакцинації громадян, через збільшення кількості випадків зараження коронавірусом штаму Delta.

Про це повідомляє американське видання The Hill, посилаючись на інформацію від Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Нове рішення CDC скасовує те, яке було прийнято два місяці тому. При цьому, органи охорони здоров’я повідомили, що вакцини – ефективні навіть при важкій формі захворювання чи зараженні новим штамом.

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Інфекціоніст доктор Ентоні Фаучі підтвердив, що рекомендації стосовно носіння захисних масок можуть змінити. Зокрема, в 30 штатах, де проти коронавірусу вакциновано не більш ніж половина населення.

За даними газети New York Times, протягом кількох останніх тижнів в деяких містах було введено правило про обов’язкове носіння захисних масок в приміщеннях. Зокрема, в Сент-Луїсі, Міссурі, Саванні, Джорджії та Провінстауні.

Як зазначає The Hill із посиланням на ресурс Covid Act Now, що відстежує ситуацію з COVID-19 у США, найвищі темпи заражень нині спостерігаються в Арканзасі, Міссурі, Флориді та Луїзіані. Відсоток населення, яке зробило хоча б одне щеплення в цих штатах, становить відповідно 44%, 47%, 56% і 40%.

Для порівняння, у Вермонті та Массачусетсі, де вакциновано понад 70% мешканців, ситуація із новими зараженнями набагато краща.