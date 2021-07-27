Про це повідомляє американське видання The Hill, посилаючись на інформацію від Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC).
Нове рішення CDC скасовує те, яке було прийнято два місяці тому. При цьому, органи охорони здоров’я повідомили, що вакцини – ефективні навіть при важкій формі захворювання чи зараженні новим штамом.
Інфекціоніст доктор Ентоні Фаучі підтвердив, що рекомендації стосовно носіння захисних масок можуть змінити. Зокрема, в 30 штатах, де проти коронавірусу вакциновано не більш ніж половина населення.
За даними газети New York Times, протягом кількох останніх тижнів в деяких містах було введено правило про обов’язкове носіння захисних масок в приміщеннях. Зокрема, в Сент-Луїсі, Міссурі, Саванні, Джорджії та Провінстауні.
Як зазначає The Hill із посиланням на ресурс Covid Act Now, що відстежує ситуацію з COVID-19 у США, найвищі темпи заражень нині спостерігаються в Арканзасі, Міссурі, Флориді та Луїзіані. Відсоток населення, яке зробило хоча б одне щеплення в цих штатах, становить відповідно 44%, 47%, 56% і 40%.
Для порівняння, у Вермонті та Массачусетсі, де вакциновано понад 70% мешканців, ситуація із новими зараженнями набагато краща.
- У Білому домі анонсували спеціальну допомогу груп реагування на випадки зараження коронавірусом штаму Delta. Це стосується як тестування щодо зараження коронавірусом, так і лікування пацієнтів.
- У червні Ентоні Фаучі зазначав, що штам коронавірусу Delta надто швидко поширюється світом і може нівелювати всі зусилля в боротьбі з пандемією. Навіть повністю вакциновані громадяни можуть заразитися штамом Delta.