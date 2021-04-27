В американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що повністю вакциновані громадяни мають право знаходитися на свіжому повітрі без захисних масок.

Про це сказано в рекомендаціях CDC.

Наразі мова йде лише про дозвіл не одягати захисну маску, коли повністю вакцинована особа відпочиває, займається спортом чи знаходиться на свіжому повітрі. При цьому, захисна маска повинна бути у всіх без виключень в громадських місцях.

Така рекомендація CDC зумовлена тим, що понад 50% дорослих американців вже отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

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Президент США Джо Байден, апелюючи до нових рекомендацій CDC, сказав, що це прямий наслідок кроків, які було зроблено в країні задля зупинення поширення вірусу.

“Завдячуючи кожному з вас, ми досягли такого прогресу”, – сказав Байден.

Американський лідер звернув увагу на те, що останнім часом кількість заражень коронавірусом “різко знизилась”, а смертність серед людей похилого віку знизилась на 80%.

До цього часу захисні маски залишаються одним із найбільш ефективних способів запобігати передачі вірусу.

В CDC додали, що нові рекомендації – перший крок до відновлення способу життя американців до пандемії коронавірусу.

“Нові рекомендації – перший крок до того, аби допомогти повністю вакцинованим американцям відновити ту діяльність, яку їм довелося призупинити через пандемію, зважаючи на потенційні ризики щодо передачі вірусу іншим людям”, – пояснили в CDC.

Лише за останній тиждень в США на 16% менше випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з лютого.