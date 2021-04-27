Про це сказано в рекомендаціях CDC.
Наразі мова йде лише про дозвіл не одягати захисну маску, коли повністю вакцинована особа відпочиває, займається спортом чи знаходиться на свіжому повітрі. При цьому, захисна маска повинна бути у всіх без виключень в громадських місцях.
Така рекомендація CDC зумовлена тим, що понад 50% дорослих американців вже отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.
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Президент США Джо Байден, апелюючи до нових рекомендацій CDC, сказав, що це прямий наслідок кроків, які було зроблено в країні задля зупинення поширення вірусу.
“Завдячуючи кожному з вас, ми досягли такого прогресу”, – сказав Байден.
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Американський лідер звернув увагу на те, що останнім часом кількість заражень коронавірусом “різко знизилась”, а смертність серед людей похилого віку знизилась на 80%.
До цього часу захисні маски залишаються одним із найбільш ефективних способів запобігати передачі вірусу.
В CDC додали, що нові рекомендації – перший крок до відновлення способу життя американців до пандемії коронавірусу.
“Нові рекомендації – перший крок до того, аби допомогти повністю вакцинованим американцям відновити ту діяльність, яку їм довелося призупинити через пандемію, зважаючи на потенційні ризики щодо передачі вірусу іншим людям”, – пояснили в CDC.
Лише за останній тиждень в США на 16% менше випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з лютого.
- В Інституті показників і оцінки здоров’я Вашингтонського університету (Institute for Health Metrics and Evaluation) створили модель, яка прогнозує кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Остаточна цифра безпосередньо залежить від того, чи носитимуть американці захисні маски в громадських місцях. Це може зменшити або збільшити кількість смертей.