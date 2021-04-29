Центр по контролю та профілактиці захворювань (CDC) випустив нові рекомендації, які дозволяють повністю вакцинованим громадянам не носити захисні маски на свіжому повітрі. Однак американцям складно звикнути до цього.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Більше року американці носили захисні маски та чекали моменту, коли від них можна буде відмовитись. Але тепер, коли маски більше не потрібні – відмовитись від них стало навіть важче.

У матеріалі зазначили, що люди, яким тепер дозволено ходити без маски, відчувають себе не у своїй тарілці.

При цьому, рекомендації медиків, правила штату та федеральні правила щодо карантинних обмежень часто відрізняються.

Поведінку людей, які обирають – вдягати маску чи йти на вулицю з відкритим обличчям, порівняли з вибором одягу у міжсезоння. Ті, хто не бояться ризикувати – швидко відмовляються від теплих черевиків та пуховиків, натомість більш “консервативні” – носять теплий одяг та взуття поки добряче не припече. Аналогічно й з захисними масками. Хтось готовий ризикувати своїм здоров’ям та відмовлятися від маски вже зараз, тоді як інші схильні все ж носити захисну маску в приміщеннях та публічних місцях.

Психологи стверджують, що маски під час пандемії були навіть чимось більшим, ніж просто бар’єром між мікробами та легенями. Для інтровертів маски стали можливістю сховатися від оточуючих та швидко залишати компанії.

В CDC додали, що нові рекомендації – перший крок до відновлення способу життя американців до пандемії коронавірусу.

“Нові рекомендації – перший крок до того, аби допомогти повністю вакцинованим американцям відновити ту діяльність, яку їм довелося призупинити через пандемію, зважаючи на потенційні ризики щодо передачі вірусу іншим людям”, – пояснили в CDC.

Лише за останній тиждень в США на 16% менше випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з лютого.