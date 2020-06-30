У Сент-Луїсі, США, літня пара зі зброєю в руках розігнала учасників протесту, які пошкодили їх паркан. Виявилося, що чоловік і жінка — адвокати, і протестний рух підтримують.

Про це повідомляють #Букви.

У понеділок, 29 червня, фотокореспондент з США Даніель Шулер опублікував в Мережі ролик, на якому зображено озброєну пару. Чоловік та жінка на відео кричать, зброю направлено у бік протестувальників.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU — Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020

Як повідомляє The New York Times, події на відео мали місце в неділю, 28 червня. В цей день в Сент-Луїсі відбувся мирний протест. Учасники маршу були незадоволені мером Лідою Крюсон, яка виступила на захист поліціянтів. Під час свого брифінгу в п’ятницю вона прочитала листи людей, які закликали її скоротити фінансування місцевого департаменту поліції. З аналогічними закликами після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, який був задушений поліціянтами під час жорстокого затримання в кінці травня, виступають протестувальники по всій країні.

Під час брифінгу Крюсон назвала імена авторів листів, чим викликала вкрай негативну реакцію городян. Крюсон публічно вибачилася, однак це не допомогло уникнути акцій протесту за її відставку.

Так близько півтисячі людей вийшли на вулиці і скандували: “Йди, Ліда! Візьми з собою копів!”. Натовп просувався до будинку мера через заможний район Вест-Енд. Інцидент з озброєною парою стався біля одного з будинків в районі.

Це відео поширили багато популярних ЗМІ. Десятки користувачів публікували ролик в соціальних мережах, критикуючи дії пари і звинувачуючи їх в расизмі. Своєю чергою противники протестного руху висловлювали парі слова підтримки.

Хто ця озброєна пара?

Як стало відомо пізніше, пара на відео — 63-річний Марк Макклоскі і його 61-річна дружина Патрісія. У поліції повідомили, що чоловік і жінка почули шум на вулиці і побачили, що протестувальники зламали ворота їхнього будинку та вдерлися на їхню приватну територію. Варто зазначити, що особняк родини за оцінками вартує близько 1,15 млн доларів.

Марк повідомив журналістам, що він і його дружина — адвокати. Вони вийшли на вулицю зі зброєю тому, що побачили “сердитий натовп” і побоювалися за своє життя.

Наступного дня адвокат подружжя Альберт Уоткінс в коментарі агентству Associated Press повідомив, що пара є захисниками цивільних прав та підтримує ідею руху проти расизму Black Lives Matter.

За словами захисника, Макклоскі взялися за зброю, коли побачили, як кілька білих учасників протесту “жорстоко погрожували парі, їхньому майну та майну їх сусідів”.

“Найважливіше для них — це те, щоб їх зображення (зі зброєю в руках) не стали символом для об’єднання людей, які виступають проти Black Lives Matter. Вони хочуть дати зрозуміти, що вважають ідеї Black Lives Matter важливими”, — заявив він.

Як правоохоронці відреагували на інцидент?

Наразі проти подружжя Макклоскі не висунуто жодних звинувачень. Водночас правоохоронці називають інцидент “злочином і нападом шляхом залякування парою протестувальників у расово різноманітному натовпі”.