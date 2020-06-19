19 червня більшість американських штатів відзначає День емансипації або День свободи. В цей день, 155 років тому, в США було скасовано рабство. Свято стало особливо актуальним в світлі нинішніх протестів проти расизму.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Історичною передумовою для встановлення Дня емансипації послужило звільнення афро-американського населення Техасу від рабства в 1865 році. І Техас став першим штатом, який оголосив цей день державним святом з 1890 року.

У цей день генерал-майор армії Союзу Гордон Грейнджер поїхав в Галвестон, штат Техас, і розповів рабам про їх звільнення.

“Відповідно до прокламації виконавчої влади Сполучених Штатів всі раби вільні”, – зачитав Грейнджер.

Насправді, президент Авраам Лінкольн видав Прокламацію про звільнення 1 січня 1863 року. Але раби в Техасі дізналися про це лише через два роки.

Свято також називають Днем свободи або Juneteenth (від англ. June – червень і nineteenth – дев’ятнадцятий).

На сьогоднішній день 47 штат США та округ Колумбія відзначають 19 червня або як державне, або як національне свято.

Найбільш активно відзначають День свободи афроамериканці. Вони в цей день влаштовують вистави з елементами традиційної культури, а також танцями і піснями.

“Через 155 років після того, як новина про звільнення нарешті досягла рабів в Галвестоні, штат Техас, країна все ще бореться з проблемами системного расизму і несправедливості”, – зазначили журналісти.

Як відомо, боротьба за права кольорового населення в США знову спалахнула на тлі вбивства поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда 25 травня. Після цього не тільки в Америці, але і у всьому світі, почалися антирасистські акції з гаслом Black Lives Matter.

Чому День звільнення від рабства – це важливо

У четвер президент Дональд Трамп оголосив, що 19 червня він проведе передвиборний мітинг в Талсі, штат Оклахома, де стався один з найжорстокіших актів расистського насильства, які країна коли-небудь бачила.

Він спеціально вирішив провести зустріч з виборцями в день емансипації, щоб нагадати про рівні права населення США.

У 1921 році напруженість у відносинах між чорними і білими представниками Талса привела до того, що білі напали на чорношкірих жителів і спалили “бізнес-центри” темношкірих в частині міста, відомій як “Чорна Уолл-стріт”.