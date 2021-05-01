Проти 57-річного члена Палати представників від штату Орегон Майка Неармана відкрили кримінальну справу через те, що він відкрив двері та пустив в місцевий Капітолій представників ультраправих організацій.

Про це повідомляє видання NPR, посилаючись на судові документи.

В судовому протоколі сказано, що Неармана звинуватили в посадовому проступку першого ступеня (рівень А) та в злочинному посяганні другого ступеня (рівень С).

До цього протягом кількох місяців проводилося розслідування.

Суд апелював до відеозапису, на якому видно, як Неарман виходить в службове приміщення і відчиняє двері протестантам. Він впустив їх в Капітолій, де тоді якраз розглядали нові методи допомоги у зв’язку з коронавірусом COVID-19. Політик відкрив двері й вийшов до протестантів. В суді сказали, що таким чином він спеціально створив для них умови, при яких ті змогли без перешкод зайти до законодавчої будівлі, вимагаючи зняття обмежень через COVID-19.

Його звинувачують у неправомірній поведінці. Неарман “бувши державним службовцем, скоїв незаконну і свідому дію, яка являє собою несанкціоноване виконання його службових обов’язків з наміром отримати вигоду або завдати шкоди іншій юридичній особі”.

Прокурор сказав, що політик був спільником протестантів та став “частиною загальної схеми чи плану”.

11 травня суд вирішить долю політика. Якщо він не прийде – суд видасть ордер на його арешт.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань оголосило в розшук осіб, що брали участь у штурмі Капітолія 6 січня. За інформацію про цих людей та їх місцеперебування бюро обіцяє винагороду в 50 тисяч доларів.

Як відомо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

Однією з 4 осіб, які загинули від час подій 6 січня, була прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт.