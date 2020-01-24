Про це повідомляє Reuters.

Трамп нагадав журналістам, що план розроблявся протягом трьох років, і, можливо, “дійсно спрацює”.

“Це прекрасний план. Це план, який дійсно спрацює”, – заявив Трамп.

Він передбачає, що Палестина негативно відреагує на представлений план, але незабаром оцінить його переваги.

При цьому, уточнює, що план представлять до початку візиту прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху до Вашингтона.

Це буде план мирного врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту, який адміністрація Трампа розробляє під керівництвом радника і зятя президента США Джареда Кушнера.