У Каліфорнії (США) під час запуску саморобної ракети на паровому двигуні розбився інженер-любитель Майк Х'юз, відомий як Божевільний Майк.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Експеримент проводився в пустелі поруч з містом Барстоу, штат Каліфорнія, під час зйомок програми телеканалу Science Channel.

Хьюз, який дотримувався погляду, що Земля пласка, планував піднятися на 5 тисяч метрів над землею на зробленій самостійно ракеті для зйомок програми “Саморобні астронавти” (Homemade Astronauts). Приземлитися він повинен був на парашуті.

Після старту в потрібний момент парашут у ракети не зміг розкритися, і вона звалилася на землю за півмилі від місця запуску. Імовірно, Хьюз втратив свідомість, тому не катапультувався.

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Майкл Х’юз називав себе прихильником теорії пласкої Землі. Щоб довести її, в 2014 році він зібрав свою першу пілотовану ракету. На ній він пролетів 419 метрів в пустелі Арізони. У 2018 році Хьюзу вдалося здійснити політ на саморобній ракеті. Тоді він зумів піднятися на висоту в 571 метр.

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