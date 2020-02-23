Про це повідомляє Los Angeles Times.
Експеримент проводився в пустелі поруч з містом Барстоу, штат Каліфорнія, під час зйомок програми телеканалу Science Channel.
Хьюз, який дотримувався погляду, що Земля пласка, планував піднятися на 5 тисяч метрів над землею на зробленій самостійно ракеті для зйомок програми “Саморобні астронавти” (Homemade Astronauts). Приземлитися він повинен був на парашуті.
Після старту в потрібний момент парашут у ракети не зміг розкритися, і вона звалилася на землю за півмилі від місця запуску. Імовірно, Хьюз втратив свідомість, тому не катапультувався.
Майкл Х’юз називав себе прихильником теорії пласкої Землі. Щоб довести її, в 2014 році він зібрав свою першу пілотовану ракету. На ній він пролетів 419 метрів в пустелі Арізони. У 2018 році Хьюзу вдалося здійснити політ на саморобній ракеті. Тоді він зумів піднятися на висоту в 571 метр.
- У листопаді 2017 року 61-річний американець Майк Х’юз не отримав дозволу на політ на своїй саморобній ракеті, запланований з метою перевірити, чи кругла Земля.