У США в штаті Індіана провели першу за останні 17 років страту на федеральному рівні.

Про це повідомила американська служба BBC.

Уточнюється, що смертний вирок був приведений у виконання вранці, 14 липня, у в’язниці міста Терре Хот. 47-річному Денієлю Льюїсу Лі, який був засуджений за тортури й убивство сім’ї з трьох осіб, було введено смертельну ін’єкцію.

Лі скоїв потрійне вбивство ще в 1996 році в Арканзасі. Повідомляється, що деякі родичі його жертви виступали проти виконання страти.

Відзначається, що в Сполучених Штатах Америки смертна кара юридично існує на рівні окремих штатів і на федеральному рівні. З 1988 року на федеральному рівні до страт були засуджені 78 осіб, з яких були страчені тільки троє. В цю хвилину в американських в’язницях відбувають покарання ще 62 особи, які очікують приведення у виконання страти.

До страти Деніела Льюїса Лі остання страта на федеральному рівні проводилася в країні в 2003 році. При цьому протягом липня-серпня цього року в США планують провести ще три федеральні смертні кари.

Разом з тим за 2019 рік страти на рівні штатів виконувалися в семи штатах – 9 в Техасі, 3 в Алабамі, 3 в Джорджії, 3 в Теннессі, 2 у Флориді, а також по одній в Південній Дакоті й в Міссурі.