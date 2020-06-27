Доктор Ентоні Фаучі, головний інфекціоніст США, заявив, що цільова група Білого дому з питань коронавірусу розробляє нову стратегію тестування населення на COVID-19, оскільки нинішня засвідчила свою неефективність.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Головна мета нової стратегії – збільшити кількість тестів, які проводяться щодня. Минулого тижня президент США Дональд Трамп говорив про те, що варто знизити темпи тестування. У той же час віце-президент США Майк Пенс, очільник цільової групи по коронавірусу, запевняв журналістів, що карантинні обмеження у всіх 50 штатах знімають поступово, оскільки це безпечно.

Фаучі зазначив, що наразі виникли проблеми з виявленням поширення коронавірусу серед безсимптомних пацієнтів і молодих людей, які легко переносять зараження. Також виникли проблеми з ізоляцією цих осіб.

За словами джерела, близького до цільової групи з питань коронавірусу, всередині групи виникли розбіжності щодо змін в стратегії тестування.

Деякі члени групи вважають, що в Центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) спочатку не справлялися з тестуванням. Вони зазначили, що в країні досі немає налагодженої програми тестування. Тобто не вироблено механізму – які тести і в яких випадках проводити доцільніше.

Про зміну стратегії також заговорили після того, як в китайському місті Ухань повідомили, що протестували 9 мільйонів осіб, зробивши 6,6 мільйонів тестів, використавши об’єднаний підхід до тестування.

Фаучі зазначив, що для того, щоб не допустити поширення інфекції необхідно максимально розширити коло тестованих людей.

Він нагадав, що США пройшли шлях від тисячі тестів в день до 500 тисяч тестів в день менше, ніж за три місяці.