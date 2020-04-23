Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Він додав, що Іран порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

Відзначимо, Корпус революційної гвардії Ірану заявив в середу, що успішно запустив перший військовий супутник країни на орбіту.

Американські військові кажуть, що ця балістична технологія дальнього радіуса дії, яка використовується для виведення супутників на орбіту, може також дозволити Тегерану запускати зброю більшої дальності, включаючи ядерні боєголовки.

Тегеран заперечує звинувачення США в тому, що така діяльність є прикриттям для розробки балістичних ракет, і заявляє, що ніколи не займався розробкою ядерної зброї.

Відзначимо, резолюція США 2015 року закликала Іран утримуватися на термін до восьми років від роботи над балістичними ракетами для доставки ядерної зброї, після укладення. Угода була укладені між шістьма країнами в рамках обмеження ядерної програми.