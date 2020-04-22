Про це він розповів в інтерв’ю The Washington Post.
На думку директора організації, за часом спалах може збігтися з епідемією сезонного грипу.
“Існує ймовірність, що атака вірусу на нашу країну наступної зими буде навіть більш складною, ніж та, яку ми щойно пройшли”, – сказав він.
У ситуації, коли в країні будуть відразу ж дві епідемії, Редфілд прогнозує “неймовірне навантаження на систему охорони здоров’я”, до якого потрібно готуватися за кілька місяців.
Також він зазначив, що в рамках підготовки до нового спалаху, МОЗ США повинно донести громадянам важливість вакцинації від грипу. Це, можливо, знизить кількість важких хворих на грип і вивільнить лікарняні ліжка для заражених коронавірусом.
Варто зазначити, що сезонна епідемія грипу в США починається ще у вересні.
- У Сполучених Штатах Америки померли від коронавірусу COVID-19 вже більше 39 тисяч осіб.
- Внаслідок закриття підприємств через пандемію коронавірусу, в США вже 22 мільйони громадян звернулися до влади з проханням надати їм допомогу з безробіття.