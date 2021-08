Про це повідомляє АР.

На думку експертів, такий прогноз можливо скоректувати, якщо суворо дотримуватися карантинних обмежень. Зокрема, якщо носити захисні маски та дотримуватися соціального дистанціювання.

За прогнозами, в США до 1 грудня очікується по майже 100 тисяч нових випадків смертей внаслідок зараження коронавірусом. Якщо дотримуватися карантинних обмежень, цифру можна зменшити вдвічі.

За словами прогнозистів, розвиток ситуації залежатиме лише від поведінки американців.

“Від поведінки американців залежатиме, зменшиться нинішня хвиля захворюваності чи ні, а якщо так — коли це відбудеться та наскільки динамічним буде спадання… Ми не можемо самотужки зупинити поширення нового штаму коронавірусу, але ми можемо змінити свою поведінку”, – пояснила Лорен Ансель Маєрс, очільниця програми з моделювання в Техаському університеті.

Зокрема, йдеться про відновлення маскового режиму в громадських місцях та місцях масового скупчення людей на свіжому повітрі, соціальне дистанціювання, обмеження кількості присутніх на різних заходах і так далі.

Протягом останніх тижнів великі компанії, такі як Microsoft, Alphabet Inc (Google), Uber Technologies Inc і Facebook Inc, заявили, що всі їхні співробітники в США повинні пройти вакцинацію, аби повернутися на роботу в офіси.

В американській авіакомпанії United Airlines також запровадили обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для співробітників. Зробити щеплення слід до 25 жовтня задля продовження роботи в компанії.

Компанія Walmart, що керує мережею магазинів гуртової та роздрібної торгівлі, вимагає вакцинації співробітників своїх офісів у США (проте не тих, хто працює в магазинах).