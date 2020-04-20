Цими вихідними в декількох містах США пройшли масові демонстрації з вимогою скасувати карантин, введений через COVID-19.

Про це повідомляє американська медіакомпанія CNN.

Повідомляється, що протести пройшли в Меріленді, Індіані, Аннаполісі. Протестуючі ігнорували правила соціального дистанціювання і збиралися на вулицях з транспарантами.

“Свобода над страхом”, – написав на плакаті один з учасників протесту в Індіані.

На вулицях Аннаполісу протестувала група активістів Reopen Maryland. На їхню думку, закриття підприємств було руйнівним в фінансовому плані.

“Ми не думаємо, що є якась причина, по якій ми не можемо захистити літніх людей і вразливих до цього вірусу, і одночасно дозволити працювати малим підприємствам”, – сказав Пол Брокман (WBAL) в коментарі CNN.

“Якщо я захворію, то я перенесу наслідки свого захворювання. Якщо хтось захворіє, вони понесуть наслідки свого вільного вибору без примусу з боку уряду. Ось в чому справа”, – сказав протестуючий з Індіанаполіса в коментарі CNN.

Повідомляється, що по всій країні проходить все більше протестів, як в “червоних”, так і в “синіх” штатах.

Зокрема, в останні дні протести пройшли в Мічигані, Огайо, Кентуккі, Міннесоті, Північній Кароліні, Юті, Колорадо і Вашингтоні.