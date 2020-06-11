Під час антирасистських акцій протесту в США їх учасники намагалися знищити два пам'ятника першовідкривачу Америки Христофору Колумбу.

Про це повідомляє американський телеканал NBC.

Одну з статуй Колумбу, в Бостоні (штат Массачусетс) невідомі обезголовили. Це сталося в Берд-парку в нічний час, так як вранці, 10 червня, голову статуї знайшли поліцейські. Вони поставили голову назад.

Подібні події відбувалися в Річмонді (штат Вірджинія). Там протестувальники повалили пам’ятник з постаменту, підпалили, а потім втопили в озері. Під час інциденту постраждав один журналіст.

🎥 Video: Christopher Columbus statue discovers lake in Richmond, Virginia. pic.twitter.com/aroh0rshfS — Resist Programming 🛰 (@RzstProgramming) June 10, 2020

Незважаючи на те, що Колумба, як особистість, поважають в США, його також вважають винним в колонізації і насиллі відносно корінних американців, тобто афроамериканського населення.

Нагадаємо, раніше в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму та поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими офіцерами. 30 травня під час протесту учасники влаштували погроми в магазинах.

Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Пізніше протести почалися в Європі та по всьому світу.