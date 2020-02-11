Міністерство юстиції США перевіряє інформацію щодо причетності родини екс-віце-президента США Джо Байдена до корупції в Україні. Цю інформацію збирав помічник президента Дональда Трампа Рудольф Джуліані під час візитів в Україну.

Про це повідомляє американське видання Axios.

Генеральний прокурор США Вільям Барр пояснив, що перевірка здійснюється через те, що Мін’юст зобов’язаний перевіряти всю надану їм інформацію, якщо вона може бути важливою.

“Мін’юст зобов’язаний тримати відкриті двері для всіх, хто хоче нам надати інформацію, яка на їх погляд важлива. Але як я вже говорив, ми при всій повазі маємо бути дуже обережними з будь-якою інформацією, що надходить з України. В Україні є багато поглядів і суперечностей, тому ми не можемо сприймати все на віру. Тому ми прийняли це до розгляду, щоб інформацію з України ретельно досліджували в міністерстві”, – заявив він.

Також він пояснив, що відомство вже працює на місцях разом з партнерами з розвідувального співтовариства США, щоб перевірити надійність всіх наданих даних і справжність документів.

“Це стосується всієї інформації, що надходить до міністерства по Україні, в тому числі того, що може надати пан Джуліані”, – підкреслив він.

Голова юридичного комітету Джерольд Надлер вважає, що розгляд Мін’юстом інформації від Джулаіні – це конфлікт інтересів.

У відповідь сенатор Ліндсі Грем від Республіканської партії заявив, що має намір вивчити потенційний конфлікт інтересів, зачіпаючих ділові інтереси сім’ї Байденів в Україні.