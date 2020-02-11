Про це повідомляє американське видання Axios.
Генеральний прокурор США Вільям Барр пояснив, що перевірка здійснюється через те, що Мін’юст зобов’язаний перевіряти всю надану їм інформацію, якщо вона може бути важливою.
“Мін’юст зобов’язаний тримати відкриті двері для всіх, хто хоче нам надати інформацію, яка на їх погляд важлива. Але як я вже говорив, ми при всій повазі маємо бути дуже обережними з будь-якою інформацією, що надходить з України. В Україні є багато поглядів і суперечностей, тому ми не можемо сприймати все на віру. Тому ми прийняли це до розгляду, щоб інформацію з України ретельно досліджували в міністерстві”, – заявив він.
Також він пояснив, що відомство вже працює на місцях разом з партнерами з розвідувального співтовариства США, щоб перевірити надійність всіх наданих даних і справжність документів.
“Це стосується всієї інформації, що надходить до міністерства по Україні, в тому числі того, що може надати пан Джуліані”, – підкреслив він.
Голова юридичного комітету Джерольд Надлер вважає, що розгляд Мін’юстом інформації від Джулаіні – це конфлікт інтересів.
У відповідь сенатор Ліндсі Грем від Республіканської партії заявив, що має намір вивчити потенційний конфлікт інтересів, зачіпаючих ділові інтереси сім’ї Байденів в Україні.
- Раніше повідомлялося, що особистий адвокат Президента США Руді Джуліані відвідав Європу, щоб зустрітися з колишніми генпрокурорами України, що займали “справою Байдена”.
- Колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрічався з Рудольфом Джуліані, особистим адвокатом американського президента Дональда Трампа, для запису документального фільму.
- Джуліані визнав, що докладав зусиль до усунення посла США в Україні Марі Йованович, оскільки вона заважала йому отримати компромат на Джо Байдена від українського генпрокурора Юрія Луценка.