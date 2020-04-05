Центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC) США проводить масове тестування на наявність антитіл до коронавірусу Covid-19 в крові.

Про це повідомляє Politico.

У CDC пояснили, що будуть масово забирати аналіз крові, щоб визначити – як багато громадян перехворіли коронавірусом Covid-19, включаючи тих, у кого не було симптомів інфікування.

Тест показує – чи є антитіла в крові людини. Стверджується, що громадяни, в крові яких є антитіла від коронавірусу, в деякій мірі захищені від повторного зараження. Якщо в крові 60 – 70% населення будуть антитіла, значить в країні сформувався колективний імунітет і можливо говорити про зняття заходів по соціальному дистанціюванню.

Першими тести проведуть для тих, хто живе в “гарячих точках” поширення Covid-19, але не заразилися.

Далі планується протестувати працівників системи охорони здоров’я і співробітників великих компаній і держустанов.

Також в Центрі зазначили, що розуміння того, скільки людей переносять зараження Covid-19 без симптомів, є ключем до більш глибокого усвідомлення того, як поводить себе коронавірус і як розгорнувся спалах в США.

Наразі в США понад 325 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них більше 9 тисяч – летальні, ще близько 17 тисяч пацієнтів одужали.