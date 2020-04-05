Про це повідомляє Politico.
У CDC пояснили, що будуть масово забирати аналіз крові, щоб визначити – як багато громадян перехворіли коронавірусом Covid-19, включаючи тих, у кого не було симптомів інфікування.
Тест показує – чи є антитіла в крові людини. Стверджується, що громадяни, в крові яких є антитіла від коронавірусу, в деякій мірі захищені від повторного зараження. Якщо в крові 60 – 70% населення будуть антитіла, значить в країні сформувався колективний імунітет і можливо говорити про зняття заходів по соціальному дистанціюванню.
Першими тести проведуть для тих, хто живе в “гарячих точках” поширення Covid-19, але не заразилися.
Далі планується протестувати працівників системи охорони здоров’я і співробітників великих компаній і держустанов.
Також в Центрі зазначили, що розуміння того, скільки людей переносять зараження Covid-19 без симптомів, є ключем до більш глибокого усвідомлення того, як поводить себе коронавірус і як розгорнувся спалах в США.
Наразі в США понад 325 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них більше 9 тисяч – летальні, ще близько 17 тисяч пацієнтів одужали.
- У зв’язку з пандемією коронавірусу в Нью-Йорку мобілізували медпрацівників, всі лікарні обсуговують лише заражених COVID-19. У Центральному парку вже організували тимчасовий госпіталь на 68 місць, щоб приймати тих, хто заразилися.
- Кількість пацієнтів з COVID-19 в американському штаті Нью-Йорк перевищила кількість хворих у всьому Китаї.