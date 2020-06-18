Було викрито велику російську дезінформаційну кампанію, націлену на створення напруженості між ЄС, США, та противниками Кремля — НАТО, Україна, Туреччиною.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Нью-йоркська аналітична компанія Graphika опублікувала звіт про діяльність масштабної дезінформаційної кампанії, яка отримала назву “Вторинна інфекція”.

Операція проводилася протягом шести років на 300 різних платформах, включаючи соцмережі Facebook та Twitter, відеохостинг YouTube і розважальний сайт Reddit. Публікації здійснювалися 7 мовами.

Зв’язки “Вторинної інфекції” з Росією

Хоча організатори операції невідомі, в травні 2019 року Facebook виявив невеликий кластер акаунтів, пов’язаних з цією групою і заявив, що вони базувалися в РФ.

Зв’язати “Вторинну інфекцію” з Кремлем або російськими спецслужбами не вдалося, але дослідження Graphika показує, що дії групи відображали зовнішньополітичні цілі Росії. Зокрема, операція була спрямована на створення напруженості у відносинах між європейськими країнами і США, дискредитацію ворогів Росії і критиків Кремля “зокрема НАТО, України, Туреччини та ЄС”, високопоставлених політиків, втручання в процес проведення виборів в США, Великобританії, Франції, Німеччини і Швеції.

Характерні риси групи

У висновках Graphika зазначається, що група мала “великі ресурси та стратегічне терпіння”. Для поширення дезінформації група використовувала “одноразові” облікові записи: вони були активні в певний обмежений період часу. Це дозволяло групі одночасно створювати велику аудиторію для своїх кампаній та ускладнювати відстеження своєї діяльності.

“Ця операція була спрямована на ослаблення критики Кремля, як всередині країни, так і за кордоном. Вона використовувала підроблені акаунти і фальсифікації, щоб змусити опонентів Кремля виглядати погано, але пішло дуже багато зусиль на те, щоб з усіх сил намагатися приховати, що здійснюється будь-який вплив”, — сказав директор Graphika Бен Німмо.

У Graphika вказують на те, що тактика групи відрізнялася від тактики російських шпигунських агентств, але теми публікацій, жертви і терміни проведення дезинформаційних кампаній збігалися у часі з кампаніями Головного розвідувального управління РФ.

Незважаючи на масштаб операції, поширювані членами групи тексти часто були написані незграбно: з орфографічними помилками і фразами, які носій мови б не використовував.

Про що писала група?

Sky News наводить кілька прикладів публікацій, поширення яких Graphika приписує групі. Так в 2016 був поширений скріншот твіта, нібито опублікованого сенатором США Марко Рубіо, про те, що Центр урядового зв’язку (GCHQ) Великобританії (служба розвідки) стежить за Дональдом Трампом. Насправді такої публікації не було, але, незважаючи на це, її поширила німецька служба російського державного мовника RT.

Також з групою пов’язують поширення теорії змови про те, що екстремісти збираються вбити прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, і чутки про те, що Ангела Меркель страждає від алкоголізму і багато інших дезинформаційних кампанії.