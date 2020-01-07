Про це повідомляє Washington Post, посилаючись на три джерела в адміністрації Трампа.

За словами інсайдерів, Трамп прийняв таке рішення після того, як Ірак продовжував наполягати на тому, щоб американські дипломати покинули їх країну.

“Провідну роль в разі введення санкцій візьмуть на себе міністерство фінансів і Білий дім”, – заявили інформовані джерела в Білому домі.

Інсайдери зазначили, що поки не прийнято остаточне рішення щодо того, чи будуть взагалі введені санкції.

Білий дім може накласти санкції таким чином, щоб заборонити американським підприємствам працювати з іракськими підприємствами. Відсторонення людей або компаній від економіки і фінансового сектору США може виявитися “вкрай каральним”.

У неділю парламент Іраку проголосував за вихід американських військ з країни. Трамп відповів, що він може накласти “дуже великі санкції” на Ірак, якщо американські війська будуть витіснені з Іраку.

Трамп сказав:

“Ми введемо санкції проти Іраку такі, яких вони ніколи раніше не бачили”.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.