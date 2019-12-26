Кіберкомандування (Cyber ​​Command) Сполучених Штатів розробляє стратегію інформаційної війни на випадок, якщо Росія втрутиться або намагатиметься втручатися в американські вибори в 2020 року шляхом зламу виборчих систем та інших методів.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post

Кіберкомандування розглядає відразу ж кілька варіантів протидії можливому російському втручанню. У США допускають, що фінансувати такі операції можуть як вище керівництво країни, так російська еліта або олігархи. Якщо такі спроби будуть помічені, в США мають намір розкривати особисті дані тих, хто буде стояти за хакерськими атаками.

У той же час джерела газети зазначили, що навіть якщо буде доведено і очевидно, що за втручанням з боку РФ стоїть президент Володимир Путін, до нього таку тактику застосовувати не будуть, оскільки це “занадто провокаційно”.

Друга стратегія – використання суперництва всередині російської влади і поширення дезінформації. У кіберкомандуванні пояснили, що ще в 2016 році в Раді нацбезпеки при президенті Бараку Обамі було розроблено схеми для протистояння російському втручанню, які зараз розробляються.

За словами одного з високопоставлених американських чиновників, в 2016 році схеми не застосовувалися, оскільки в них не було необхідності, а тепер вони можуть бути затребуваними.

Всі можливі спроби втручання в американські вибори будуть розглядатися також Державним департаментом і ЦРУ, а до активних дій переходитимуть при схваленні очільника Пентагону.

Кіберчиновники США також пропонують проводити операції, які викривають зловмисну поведінку супротивників (росіян).

Зокрема, згадується, що США вже експериментували з такими викриттями. Як приклад, в 2014 році американці опублікували супутникові знімки та іншу важливу інформацію, які показали, як Москва вчила і оснащувала проросійських бойовиків в Україні, відповідальних за аварію малайзійського Боїнга MH17.

Кіберкомандування і чиновники в Пентагоні відмовилися від коментарів.

Американська розвідка в минулому місяці констатувала, що головною метою Росії під час виборів у 2020 році залишається “сіяння розбрату і загострення чвар в суспільстві”.