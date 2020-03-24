Медики Сполучених Штатів розробили спеціальні комплекси, за допомогою яких можна самостійно взяти мазок з носоглотки для діагностики коронавірусу.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс.

Пенс зазначив, що така можливість для громадян дозволить значно прискорити процес тестування.

“Я радий повідомити, що комплекти для самостійного взяття мазка тепер можна отримати в клініках і мобільних пунктах здачі аналізів. Це, звичайно, прискорить процес тестування, а також знизить ризик для лікарів”, – сказав Пенс.

На даний момент в США понад 46 тисяч випадків зараження коронавірусною інфекцією. З них померли 585 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки заявили про початок масштабної фінансової кризи через пандемію нового атипового коронавірусу. Станом на вечір 19 березня в США зареєстровано понад 13 тисяч випадків захворювання COVID-19. 176 пацієнтів загинули, і тільки 108 одужали.