Збройні сили США розробили новий тест на коронавірус, здатний в перші 24 години визначити, чи є в крові коронавірус. Таким чином можна ідентифікувати носія інфекції до того, як він почне заражати оточуючих.

Про це повідомляє The Guardian.

Тести, які використовують зараз, можуть знайти коронавірус в крові не раніше, ніж через чотири дні після зараження. Новий тест буде знаходити коронавірус в перші 24 години після можливого зараження.

Дослідження, в результаті якого вдалося розробити такий тест, було направлено на те, щоб знайти нові методи швидкої діагностики COVID-19. Воно проводилося на замовлення Пентагону Агентством військових досліджень США з оборонних досліджень (Darpa).

Тепер військові чекають на дозвіл щодо використання нового тесту від управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). За попередньою інформацією, дозвіл вони можуть отримати протягом тижня.

У Darpa зазначили, що такі тести особливо необхідні для медпрацівників, тих, хто перебувають у будинках для людей похилого віку та на бортах водних суден.

Новий тест, під час аналізу крові, виявляє тип молекули під назвою РНК. В даному випадку це месенджер РНК (мРНК), яка є частиною імунної системи на вірусну інфекцію.

Наразі дослідження показує, що рівень точності нового тесту вище 95%.