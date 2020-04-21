У США дозволили використання наборів для тестування на COVID-19, якими можна користуватися вдома.

Про це повідомляється на сайті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

21 квітня FDA вперше видало дозвіл на використання діагностичного тесту на COVID-19, який передбачає можливість збору матеріалу для дослідження самими пацієнтами в домашніх умовах.

Йдеться про тести американської компанії LabCorp. Їх набір для тестування від LabCorp складається зі спеціального ватного тампона, за допомогою якого пацієнти можуть самостійно в домашніх умовах взяти мазок з носопролига для аналізу, фізіологічного розчину та упаковки. Так, пацієнти самостійно зробити мазок, а після упакувати його та відправити його на аналіз в лабораторію LabCorp. Очікується, що такі набори стануть доступними для споживачів та медиків найближчими тижнями.

Як повідомляє американське видання The Verge, вартість такого набору — 119 доларів. Видання зазначає, що FDA дозволила випуск таких наборів ще наприкінці березня, проте тоді повідомлялося, що Управління не рекомендує користуватися ними без нагляду лікаря.

Зазначимо, за даними університету Джона Хопкінса, станом на вечір 21 квітня в США зафіксовано 789 тисяч випадків зараження коронавірусом COVID-19. Всього було протестовано понад 4 млн осіб.