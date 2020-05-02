У США дозволили екстрене використання препарату Ремдесивіра, який, ймовірно, допомагає пацієнтам з коронавірусом.

Про це йдеться в матеріалі британського видання The Guardian.

Відзначимо, Ремдесивір — один з препаратів, який, імовірно, допомагає боротися з COVID-19, в результаті якого загинуло понад 230 тисяч осіб по всьому світу.

Про рішення оголосив Дональд Трамп в п’ятницю під час спільного брифінгу з комісаром Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) Стівеном Ханом в Білому домі. Трамп сказав, що препарат буде доступний для пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19.

Надзвичайне схвалення препарату сталося через кілька днів після того, як головний урядовий експерт з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі висловив обережний оптимізм з приводу результатів дослідження препарату Ремдесивір.

“Дані показують, що Ремдесивір має значний позитивний ефект на скорочення часу на відновлення”, – сказав Фаучі раніше на цьому тижні.

“Доведено, що ліки можуть блокувати цей вірус”, – сказав він.

Дослідження показали, що Ремдесивір Gilead Sciences скорочує час одужання на 31%, або приблизно на чотири дні. Випробування проводилося на 1063 пацієнтах.