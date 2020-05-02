Про це йдеться в матеріалі британського видання The Guardian.
Відзначимо, Ремдесивір — один з препаратів, який, імовірно, допомагає боротися з COVID-19, в результаті якого загинуло понад 230 тисяч осіб по всьому світу.
Про рішення оголосив Дональд Трамп в п’ятницю під час спільного брифінгу з комісаром Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) Стівеном Ханом в Білому домі. Трамп сказав, що препарат буде доступний для пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19.
Надзвичайне схвалення препарату сталося через кілька днів після того, як головний урядовий експерт з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі висловив обережний оптимізм з приводу результатів дослідження препарату Ремдесивір.
“Дані показують, що Ремдесивір має значний позитивний ефект на скорочення часу на відновлення”, – сказав Фаучі раніше на цьому тижні.
“Доведено, що ліки можуть блокувати цей вірус”, – сказав він.
Дослідження показали, що Ремдесивір Gilead Sciences скорочує час одужання на 31%, або приблизно на чотири дні. Випробування проводилося на 1063 пацієнтах.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі повідомив, що після вихідних країна почне безкоштовне постачання до 43 країн медичного препарату, який розглядається як потенційний засіб для лікування коронавірусу.