У квітні на територію США потрапили 178 тисяч нелегальних мігрантів. Це рекордна кількість за останні 20 років.

Про це повідомляє ВВС.

Через ситуацію на південному кордоні між США та Мексикою, а також через рекордну кількість нелегальних мігрантів, здійснюється тиск на віцепрезидентку Камалу Гарріс. Тиск посилився на фоні її закордонних поїздок до Гватемали та Мексики.

Президент США Джо Байден 25 березня доручив віцепрезидентці Камалі Гарріс розібратися з ситуацією на південному кордоні, де тисячі нелегальних мігрантів заходять на територію США та відмовляються повертатися. Серед доручень Байдена були відвідини південного кордону, а також – спроби розв’язання проблеми з керівниками країн, з яких приходять нелегальні мігранти.

Однак через місяць після доручення Байдена Гарріс так і не з’їздила на кордон, за що її критикували журналісти. Тоді Гарріс відреагувала, однак на кордон все одно не поїхала. Натомість передала свої книги “Супергерої всюди” кожній дитині, яка потрапила до нового притулку для нелегальних мігрантів в Лонг-Біч (Каліфорнія).

Тепер Гарріс заявила, що не могла поїхати на кордон, бо в перші дні роботи нової адміністрації вона не мала змоги часто кудись їздити.

Проти міграційної політики Гарріс виступили навіть представники Демократичної партії.

В оточенні Гарріс не приховують, що “помічники намагаються вберегти її від політичної токсичної кризи”.

Гарріс стверджує, що навіть якщо поїде на кордон, а саме цього від неї чекають, це не розв’яже проблему, тому що потрібно викорінити проблеми, які призводять до нелегальної міграції. Вона додала, що була на кордоні, коли була сенаторкою від штату Каліфорнія.

Після візиту до Гватемали в понеділок, 7 червня, Гарріс передала мігрантам:

“Не приїжджайте. Не приїжджайте. Сполучені Штати й надалі будуть продовжувати забезпечувати дотримання законів й охороняти наш кордон… Якщо ви прийдете до нашого кордону, вас повернуть назад”.

Однак така заява не сподобалась лівоцентричним представникам Демократичної партії. Вони назвали її жорстокою та розкритикували підхід Гарріс. За їх словами, прибуття до американського кордону має гарантувати мігрантам право на те, що їх справу розглянуть.

Гарріс додала, що адміністрація Байдена працює над тим, аби в Мексиці та країнах Північного трикутника (Гватемала, Гондурас, Сальвадор) було створено такі соціальні та економічні умови, аби люди не мали бажання йти до США заради кращого життя.