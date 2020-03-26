У Сполучених Штатах Америки через пандемію коронавірусу COVID-19 максимальна кількість громадян звернулися по допомогу з безробіття.

Про це повідомляє американське видання Associated Press.

Уточнюється, що вже минулого тижня близько 3,3 мільйона громадян США звернулися по допомогу для безробітних.

Це більш ніж вчетверо перевищує попередній рекордний показник, який був встановлений в 1982-му році.

Водночас повідомляється, що збільшення таких заявок стало відбиттям тих збитків, які пандемія коронавірусу COVID-19 завдає американській економіці, оскільки заявки приблизно показують кількість звільнень.

В той самий час відзначається, що кількість звільнень у США ще збільшиться, оскільки економіка поринає в рецесію.

Наразі впали доходи авіакомпаній, спортивних залів, кінотеатрів, готелів, ресторанів, і більшість роботодавців стикаються з необхідністю скорочувати робочі місця для того, щоб заощадити кошти.

За інформацією економістів, рівень безробіття в Сполучених Штатах Америки може вже до травня 2020-го року наблизитися до 13%.

Найвищим до цього рівень безробіття в країні був за часів рецесії 2009-го року і становив 10%.

Раніше повідомлялося, що було зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусною інфекцією на території Вінниччини.