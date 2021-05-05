Президент США Джо Байден повідомив про те, що ресторани, бари та інші заклади харчування можуть отримати фінансову державну допомогу від тисячі доларів, якщо постраждали внаслідок пандемії коронавірусу.

Про деталі повідомили на сайті Білого дому.

Йдеться про “Фонд відновлення ресторанів”, який створили, аби підтримати представників малого бізнесу, які можуть закрити свої заклади харчування через збитки у зв’язку з локдауном під час пандемії коронавірусу.

Отримати фінансову допомогу від держави мають право ресторани, продуктові фургони, заклади громадського харчування, бари, пивоварні, пекарні, виноробні, готелі й так далі.

Фонд розподілить 28,6 мільярда доларів. 10 мільярдів доларів передадуть на покриття збитків. Не більше 5 мільйонів доларів збираються направити конкретним представникам ресторанного бізнесу, аби вони могли його розвивати. Мінімум, який отримають бари та ресторани – по тисячі доларів.

Гроші можна витратити на все, що пов’язане з ресторанним бізнесом: на покриття заробітної плати працівникам, на оплату відтермінованих платежів по іпотеці, платежі, пов’язані з орендою, обслуговування боргу, комунальні платежі й так далі.

Ті, хто отримають гроші, повинні використати їх на розвиток бізнесу до 11 березня 2023 року.

В адміністрації Байдена зауважили, що в цій сфері працює близько 12% американців, які повинні відчувати себе захищеними.

В 50 штатах, допомогу отримають понад 186 тисяч ресторанів, барів та подібних закладів. Уряд вже отримав майже 100 тисяч заявок на отримання допомоги.