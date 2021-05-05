Про деталі повідомили на сайті Білого дому.
Йдеться про “Фонд відновлення ресторанів”, який створили, аби підтримати представників малого бізнесу, які можуть закрити свої заклади харчування через збитки у зв’язку з локдауном під час пандемії коронавірусу.
Отримати фінансову допомогу від держави мають право ресторани, продуктові фургони, заклади громадського харчування, бари, пивоварні, пекарні, виноробні, готелі й так далі.
Фонд розподілить 28,6 мільярда доларів. 10 мільярдів доларів передадуть на покриття збитків. Не більше 5 мільйонів доларів збираються направити конкретним представникам ресторанного бізнесу, аби вони могли його розвивати. Мінімум, який отримають бари та ресторани – по тисячі доларів.
Гроші можна витратити на все, що пов’язане з ресторанним бізнесом: на покриття заробітної плати працівникам, на оплату відтермінованих платежів по іпотеці, платежі, пов’язані з орендою, обслуговування боргу, комунальні платежі й так далі.
Ті, хто отримають гроші, повинні використати їх на розвиток бізнесу до 11 березня 2023 року.
В адміністрації Байдена зауважили, що в цій сфері працює близько 12% американців, які повинні відчувати себе захищеними.
В 50 штатах, допомогу отримають понад 186 тисяч ресторанів, барів та подібних закладів. Уряд вже отримав майже 100 тисяч заявок на отримання допомоги.
- Президент США Джо Байден заявив, що “План порятунку Америки” — це перший пакет фінансової допомоги, передбачений для зміцнення і відновлення економіки країни, після нього будуть наступні — спрямовані допомогти бізнесу.
- В квітні в адміністрації президента США Джо Байдена анонсували початок двох нових програм фінансової допомоги малому бізнесу.