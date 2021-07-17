Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Причиною нової хвилі пандемії в США назвали новий штам Delta. Зазвичай заражаються пацієнти, які не отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу.

У штатах, де рівень вакцинації населення найнижчий, минулого тижня було зареєстровано на 40% більше нових випадків. Загальне зростання випадків зараження фіксують у 50 штатах.

За словами директорки Центру з контролю та профілактики захворювань Рошель Валенскі, минулого тижня щоденно фіксували по 26 тисяч нових випадків зараження в середньому. Вона додала, що випадки зараження перетворилися на “пандемію невакцинованих людей”.

Аналогічну думку висловив президент США Джо Байден. Він сказав, що в країні “пандемія лише серед невакцинованого населення”.

Попри такі заяви, представники Республіканської партії лише протягом кількох останніх місяців розробили понад 100 різних законопроєктів, які забороняють масові кампанії з вакцинації в школах та в місцях роботи.