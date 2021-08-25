У США розкритикували звіт розвідки щодо походження коронавірусу, який готували 90 днів, назвавши його непереконливим та антинауковим.

Про це повідомляє BBC.

25 серпня стало відомо, що розвідка США передала президенту Джо Байдену звіт про походження коронавірусу. Однак спецслужби не змогли дійти остаточного висновку про те, звідки з’явився COVID-19. У звіті розвідки відсутні конкретні висновки щодо походження коронавірусу. Фахівцям не вдалося з’ясувати, чи підхопила його людина природним шляхом, чи він з’явився внаслідок витоку з лабораторії.

За словами джерел, необхідно залучити Китай до обміну лабораторними записами, зразками геному та іншою інформацією. Наразі немає необхідних даних для формування висновків про походження COVID-19.

Витяг з доповіді розвідки мають опублікувати днями. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала, що для цього знадобиться “щонайменше кілька днів”.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І назвав доповідь американської розвідки “антинауковою”. За його словами, Вашингтон “проігнорував та відмовився” від проведення дослідження, яке проводила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), заради того, аби створити “політичний звіт” для президента.

Попри невтішні результати дослідження розвідки, науковці по всьому світу й далі працюють над тим, аби знайти відповідь щодо походження вірусу. На їх думку, для цього може знадобитися кілька років.

“Ми не маємо права на думки про те, що встановити походження коронавірусу вже неможливо. Навпаки, ми повинні активізуватися й працювати далі”, – сказав в коментарі американському виданню Washington Post Девід Релман, мікробіолог Стенфордського університету.

Водночас у Китаї поширюють інформацію про те, що вірус міг з’явитися в Форт-Детрік, на військовій базі США. Раніше там США розробляли біологічну зброю. Зараз там містяться біомедичні лабораторії, де вивчають віруси, які спровокували вітряну віспу чи Еболу. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь сказав, що США потрібно спершу перевірити, чи не з’явився коронавірус на їх базі й спорядити туди представників ВООЗ.

Нагадаємо, у травні президент США Джо Байден дав розвідці 90 днів на підготовку звіту щодо походження коронавірусу. Наразі у розвідників дві версії. Перша – коронавірус з’явився після витоку з лабораторії в Ухані. Друга – коронавірус людина отримала від тварини-носія.

На початку лютого експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я дали тригодинний брифінг за підсумками їхньої 4-тижневої місії в китайському місті Ухань з метою розслідування причин пандемії коронавірусу COVID-19.

Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії називали “вкрай малоймовірний”.

Вже в липні генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус назвав передчасною відмову від версії щодо ймовірного витоку COVID-19 з лабораторії Китаю.