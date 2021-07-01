В найбільшій профспілці педагогів США домовились, що розпочнуть навчальний рік тільки за умови повної вакцинації чи тестування працівників та учнів/студентів. При цьому, рекомендується дотримуватися соціального дистанціювання та маскового режиму.

Остаточне рішення буде прийнято після голосування.

Представники профспілки мають проголосувати на сайті NEA.

В профспілці вирішили, що перед початком навчального року всім працівникам навчального закладу рекомендують отримати по обидва щеплення проти коронавірусу. Перед першим навчальним днем всі працівники та учні/студенти мають пройти обов’язкове тестування на коронавірус.

“Ми й далі наполягатимемо на тому, аби заходи безпеки, такі як соціальне дистанціювання, захисні маски на кондиціювання, були обов’язковими для всіх”, – пояснили в профспілці.

В документі сказано, що понад 600 тисяч американців померли внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 з початку пандемії. Серед представників темношкірого та латиноамериканського населення таких випадків було вдвічі більше.

Результати дослідження Duke Health, опубліковані в січні, свідчать про те, що навчання в школах під час пандемії коронавірусу безпечне, якщо дотримуватися маскового режиму та соціального дистанціювання. Однак, навчальний процес не може бути безпечним, поки всі працівники не отримають по обидві дози вакцини.