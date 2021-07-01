Остаточне рішення буде прийнято після голосування.
Представники профспілки мають проголосувати на сайті NEA.
В профспілці вирішили, що перед початком навчального року всім працівникам навчального закладу рекомендують отримати по обидва щеплення проти коронавірусу. Перед першим навчальним днем всі працівники та учні/студенти мають пройти обов’язкове тестування на коронавірус.
“Ми й далі наполягатимемо на тому, аби заходи безпеки, такі як соціальне дистанціювання, захисні маски на кондиціювання, були обов’язковими для всіх”, – пояснили в профспілці.
В документі сказано, що понад 600 тисяч американців померли внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 з початку пандемії. Серед представників темношкірого та латиноамериканського населення таких випадків було вдвічі більше.
Результати дослідження Duke Health, опубліковані в січні, свідчать про те, що навчання в школах під час пандемії коронавірусу безпечне, якщо дотримуватися маскового режиму та соціального дистанціювання. Однак, навчальний процес не може бути безпечним, поки всі працівники не отримають по обидві дози вакцини.
- Деякі американські штати видали нові рекомендації, згідно з якими громадяни повинні обов’язково носити захисні маски, попри отримання двох доз вакцини проти коронавірусу. Це пов’язано з поширенням нового штаму коронавірусу – Delta.