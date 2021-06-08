Законодавці від Демократичної партії США розробили три законопроєкти щодо посилення контролю за обігом зброї. Кожен з них потенційно може стати законом.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Кожен законопроєкт дає повноваження місцевій владі контролювати та регулювати конкретні заходи щодо обігу вогнепальної зброї. Зокрема, законопроєкти передбачають розширення вимог до перевірки даних щодо передачі вогнепальної зброї, а також – створення “Управління з протидії насиллю з використанням вогнепальної зброї”.

Всі три законопроєкти має розглянути губернатор штату Колорадо Джаред Поліс (представник Демократичної партії). Законопроєкти було розроблено та передано ще наприкінці квітня, однак розглядають їх зараз.

Законопроєкт № 1298 передбачає, що продавці зброї мають отримати дозвіл від Бюро розслідувань штату про перевірку біографічних даних покупця перед тим, як продати йому зброю. Це ускладнить процедуру. Покупець зможе забронювати зброю в магазині, а через кілька днів чи тижнів – придбати її. Якщо виявиться, що покупця до цього звинувачували в скоєнні якихось правопорушень, в тому числі в нападах, сексуальних домаганнях та насиллі, жорстокому поводженні з дітьми чи в злочинах на ґрунті ненависті, йому зброю не продадуть. При цьому, важливі п’ять останніх років з біографії.

Бюро може дати відповідь про біографію покупця відразу, а може взяти час на розгляд – від 30 до 60 днів (в разі апеляції).

Законопроєкт № 256 скасовує закон штату, який забороняє місцевій владі вводити обмеження щодо продажу, покупки та носіння вогнепальної зброї. Законопроєкт передбачає, що місцеві органи влади мають право видавати постанови щодо заборон на вогнепальну зброю, якщо вони “не менш суворі”, ніж закони штату.

Законопроєкт № 1299 передбачає створення “Управління з попередження насилля з використанням вогнепальної зброї” при Міністерстві охорони здоров’я та навколишнього середовища штату. Офіс буде “координувати та просувати ефективні зусилля щодо скорочення насилля з використанням вогнепальної зброї й пов’язаних з ними травмами, а також сприятимуть вивченню причин насилля з використанням вогнепальної зброї”.