Про це повідомляє пресслужба дослідницької лабораторії міністерства енергетики США Sandia National Laboratories.

“Скинута з висоти понад сім кілометрів модель бомби з ядерним зарядом B61-12 перебувала в повітрі протягом, приблизно, 55 секунд до падіння на дно озера, в призначеному районі випробування на полігоні Tonopah National Laboratories в штаті Невада”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що випробування відповідали всім вимогам безпеки і продуктивності застосування.

Надалі ядерним зарядом в США планують озброїти стратегічні винищувачі F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor і F-35 Lightning II, а також стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress і B-2 Spirit.