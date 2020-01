Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як стало відомо, комерційний літак авіакомпанії Delta прямував в Шанхай (Китай). Після зльоту з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса у повітряного судна виникли проблеми з двигуном, тому треба було швидко повернутися в аеропорт вильоту.

Літак Boeing 777-200, згідно з сайтом компанії Delta, розрахований на 288 пасажирських місць.

Щоб здійснити безпечну посадку, літаку довелося скинути паливо, що було зроблено над кварталом з початковими школами міста.

“Літак благополучно приземлився після викиду палива. Це було потрібно в рамках звичайної процедури для досягнення безпечної посадкової ваги”, – заявили в авіакомпанії.

Саме в районі, де було викинуто паливо, розташовано п’ять початкових і одна середня школи.

Постраждалі розповіли, що відчули запах авіаційного палива, а потім почали відчувати сильне печіння очей.

Але ці пошкодження вважаються легкими і госпіталізації не потребують.

Першими про слабкість заявили 60 осіб, але з часом їх кількість зменшилася до 31. Більшість – діти.

UPDATE***

All PTs below evaluated by FF and released w/ minor inj-denying xport to hosp.

Park Ave Elem #Cudahy

31 patients (20 children & 11 adults) |

Tweedy Elem #SouthGate

6 patients |

Graham Elem #FlorenceGraham

1 adult patient |

San Gabriel Elementary #SouthGate 6 patients

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) 14 января 2020 г.