Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Як стало відомо, комерційний літак авіакомпанії Delta прямував в Шанхай (Китай). Після зльоту з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса у повітряного судна виникли проблеми з двигуном, тому треба було швидко повернутися в аеропорт вильоту.
Літак Boeing 777-200, згідно з сайтом компанії Delta, розрахований на 288 пасажирських місць.
Щоб здійснити безпечну посадку, літаку довелося скинути паливо, що було зроблено над кварталом з початковими школами міста.
“Літак благополучно приземлився після викиду палива. Це було потрібно в рамках звичайної процедури для досягнення безпечної посадкової ваги”, – заявили в авіакомпанії.
Саме в районі, де було викинуто паливо, розташовано п’ять початкових і одна середня школи.
Постраждалі розповіли, що відчули запах авіаційного палива, а потім почали відчувати сильне печіння очей.
Але ці пошкодження вважаються легкими і госпіталізації не потребують.
Першими про слабкість заявили 60 осіб, але з часом їх кількість зменшилася до 31. Більшість – діти.
UPDATE***
All PTs below evaluated by FF and released w/ minor inj-denying xport to hosp.
Park Ave Elem #Cudahy
31 patients (20 children & 11 adults) |
Tweedy Elem #SouthGate
6 patients |
Graham Elem #FlorenceGraham
1 adult patient |
San Gabriel Elementary #SouthGate 6 patients
— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) 14 января 2020 г.
“Завдяки спеціальним пристроям наразі не виявлено ніяких вибухонебезпечних речовин, а також залишків твердих або рідких продуктів”, – заявив начальник пожежників Джейсон Робертсон, додавши, що реактивне паливо випарувалося.
Федеральне авіаційне управління США заявило, що розслідує інцидент.
У відомстві також пояснили, що існують спеціальні процедури вивантаження палива для літаків, що виконують рейси в будь-який великий аеропорт США і з нього. Зокрема, ці процедури передбачають, щоб паливо скидалося в певні незаселені райони, зазвичай на великій висоті, щоб паливо розпорошувалося і розсіюювалося до того, як воно досягне землі.
- Експериментальний орбітальний літак Orbital Test Vehicle X-37B повернувся на Землю після місії на орбіті, яка тривала рекордних 780-днів.