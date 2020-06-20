Український Конгресовий комітет США (UCCA) закликав офіційний Київ переглянути політику щодо відкритих проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, оскільки це може завдати "непоправної шкоди іміджу України" в міжнародній спільноті.

Про це сказано на сайті UCCA.

Комітет — це представницький орган для 1,5 млн американців українського походження. Організація представляє українську громаду США та є членом Всесвітнього конгресу українців.

У комітеті зазначили, що стурбовані недавніми ознаками вибіркового правосуддя в Україні та засуджують спробу української влади “вести політично мотивовані справи проти колишніх чиновників і лідерів громадянського суспільства України”. У повідомленні конкретно вказали на провадження стосовно п’ятого президента Петра Порошенка.

“Замість того щоб руйнувати авторитет України серед її глобальних партнерів, українське керівництво має утримуватися від будь-яких спроб політизувати верховенство закону”, – зазначили в комітеті.

У повідомленні сказано, що таке “політично мотивоване правосуддя” щодо Порошенка, може “завдати непоправної шкоди іміджу України в міжнародній спільноті”.