Про це сказано на сайті UCCA.
Комітет — це представницький орган для 1,5 млн американців українського походження. Організація представляє українську громаду США та є членом Всесвітнього конгресу українців.
У комітеті зазначили, що стурбовані недавніми ознаками вибіркового правосуддя в Україні та засуджують спробу української влади “вести політично мотивовані справи проти колишніх чиновників і лідерів громадянського суспільства України”. У повідомленні конкретно вказали на провадження стосовно п’ятого президента Петра Порошенка.
“Замість того щоб руйнувати авторитет України серед її глобальних партнерів, українське керівництво має утримуватися від будь-яких спроб політизувати верховенство закону”, – зазначили в комітеті.
У повідомленні сказано, що таке “політично мотивоване правосуддя” щодо Порошенка, може “завдати непоправної шкоди іміджу України в міжнародній спільноті”.
- 10 червня Державне бюро розслідувань оголосило підозру Петру Порошенку у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Сталося це тоді, коли політик прийшов на допит до ДБР.
- За твердженням слідства, Порошенко “схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). За версією слідства, державі нібито завдано збитків на суму 557 тис. грн.
- У зв’язку з цим Порошенко порадив нинішньому главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.
- 18 червня Печерський районний суд Києва відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу лідеру “Європейської Солідарності”, п’ятому президенту України Петру Порошенку.