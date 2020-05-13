Група сенаторів США внесла на розгляд Сенату законопроект про санкції проти Китаю через відмову співпрацювати під час боротьби з COVID-19.

Про це казано на сайті одного з авторів сенатора-республіканця Ліндсі Грема

“Я переконаний, що без обману з боку Комуністичної партії Китаю вірус не опинився б у США. Китай ніколи не буде співпрацювати в рамках серйозного розслідування, якщо його не змусити. Цей жорсткий законодавчий акт пропонує накласти санкції на Китай, поки він не почне співпрацювати в рамках розслідування “, – вважає Грем.

Законопроект пропонує зажадати з боку Китаю протягом 60 днів дані для розслідування щодо епідемії, яке ведеться США і в структурах ООН.

Також, автори законопроекту вимагають, щоб китайська влада закрила ринки, де продають диких тварин і звільнили, затриманих в Гонконзі, активістів.