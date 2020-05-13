Про це казано на сайті одного з авторів сенатора-республіканця Ліндсі Грема
“Я переконаний, що без обману з боку Комуністичної партії Китаю вірус не опинився б у США. Китай ніколи не буде співпрацювати в рамках серйозного розслідування, якщо його не змусити. Цей жорсткий законодавчий акт пропонує накласти санкції на Китай, поки він не почне співпрацювати в рамках розслідування “, – вважає Грем.
Законопроект пропонує зажадати з боку Китаю протягом 60 днів дані для розслідування щодо епідемії, яке ведеться США і в структурах ООН.
Також, автори законопроекту вимагають, щоб китайська влада закрила ринки, де продають диких тварин і звільнили, затриманих в Гонконзі, активістів.
- 9 травня стало відомо про те, що прессекретар віце-президента США Майка Пенса Кеті Міллер дала позитивний результат на коронавірус.
- Особиста помічниця Іванки Трамп також дала позитивний результат на коронавірус. За словами джерела, вона працює у Іванки протягом майже двох місяців і була протестована. Але Іванку і її чоловіка Джареда Кушнера також направили на тестування.
- У одного з особистих помічників президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа підтверджено коронавірус.