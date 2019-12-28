Про це повідомляє газета The Washington Post.

Рішення почне діяти з 27 січня 2020 року. Щоб пропустити певний день занять, необхідно попросити про відгул в зв’язку з необхідністю брати участь в заходах “громадянської і соціальної активності”.

Автором такої ініціативи був член шкільної ради Райан МакЕлвін. У Twitter він написав, що такі зміни необхідні, оскільки протестна активність серед учнів зростає, а якщо вони будуть пропускати заняття – це негативно буде відображено на їх характеристиці.

Це перша подібна ініціатива схвалена на території США.

Вона поширюється на учнів середніх і старших класів, тобто тих, кому від 12 до 18 років.

Учням дозволено брати участь в маршах протесту, сидячих демонстраціях або зустрічатися з законодавцями в столиці штату, Річмонді.

Щоб відсутність учня не відобразилася на його характеристиці, необхідно буде мінімум за два дні до участі в заході заповнити спеціальний бланк. Дозвіл шкільної адміністрації в такому випадку не буде потрібен.

Єдине обмеження – схвалити участь учня в протестній акції зобов’язані його батьки або опікуни.

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