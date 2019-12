Про це повідомляє газета The Washington Post.

Рішення почне діяти з 27 січня 2020 року. Щоб пропустити певний день занять, необхідно попросити про відгул в зв’язку з необхідністю брати участь в заходах “громадянської і соціальної активності”.

Автором такої ініціативи був член шкільної ради Райан МакЕлвін. У Twitter він написав, що такі зміни необхідні, оскільки протестна активність серед учнів зростає, а якщо вони будуть пропускати заняття – це негативно буде відображено на їх характеристиці.

I’m immensely proud that, beginning January 27, 2020, Fairfax County Public Schools will become one of the first school districts in the nation to allow excused absences for civic engagement activities. pic.twitter.com/KvZP9ilqe9

— Ryan McElveen (@RyanLMcElveen) 19 декабря 2019 г.