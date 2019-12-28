В американському окрузі Ферфакс (штат Вірджинія) школярам дозволили раз на рік пропускати уроки заради участі в різних акціях протесту.

Про це повідомляє газета The Washington Post.

Рішення почне діяти з 27 січня 2020 року. Щоб пропустити певний день занять, необхідно попросити про відгул в зв’язку з необхідністю брати участь в заходах “громадянської і соціальної активності”.

Автором такої ініціативи був член шкільної ради Райан МакЕлвін. У Twitter він написав, що такі зміни необхідні, оскільки протестна активність серед учнів зростає, а якщо вони будуть пропускати заняття – це негативно буде відображено на їх характеристиці.

I’m immensely proud that, beginning January 27, 2020, Fairfax County Public Schools will become one of the first school districts in the nation to allow excused absences for civic engagement activities. pic.twitter.com/KvZP9ilqe9 — Ryan McElveen (@RyanLMcElveen) 19 декабря 2019 г.

Це перша подібна ініціатива схвалена на території США.

Вона поширюється на учнів середніх і старших класів, тобто тих, кому від 12 до 18 років.

Учням дозволено брати участь в маршах протесту, сидячих демонстраціях або зустрічатися з законодавцями в столиці штату, Річмонді.

Щоб відсутність учня не відобразилася на його характеристиці, необхідно буде мінімум за два дні до участі в заході заповнити спеціальний бланк. Дозвіл шкільної адміністрації в такому випадку не буде потрібен.

Єдине обмеження – схвалити участь учня в протестній акції зобов’язані його батьки або опікуни.