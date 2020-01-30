Влада США приховала інформацію про те, що в липні минулого року підводний човен зіткнувся з залишками затонулого корабля "Титанік", що вплинуло на його стан.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph, посилаючись на власні джерела.

Згідно з документами від інсайдерів, підводний човен вартістю 35 млн доларів, найнятий британською компанією, вдарив лайнер в липні, оскільки “інтенсивна і дуже непередбачувана течія” призвела до втрати контролю над судном.

Керівник тодішньої експедиції Роб МакКаллум визнав, що дійсно зіткнення відбулося. За його словами, це сталося тому, що через “інтенсивну і вкрай непередбачувану течію” пілот втратив контроль.

“Ми випадково зіткнулися з “Титаніком”, коли пливли поруч з пробоїною в правому борту”, – заявив він.

Тоді підводний човен Triton експедиції EYOS занесло течією – і він зачепив корабель.

Це перше зіткнення з “Титаніком” з 1985 року.

Який збиток після інциденту наразі невідомо. Компанія RMS Titanic вимагає від влади США надати відео зіткнення.

Також компанія звинуватила Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) в приховуванні інформації про зіткнення приватної субмарини з корпусом затонулого судна.

Крім цього, RMS Titanic збирається отримати дозвіл на підняття артефактів з затонулого судна. Одним з опонентів компанії як раз і є NOAA. Перше судове засідання заплановане на 20 лютого в суді Східної Вірджинії. Якщо RMS Titanic переможе, це може наблизити компанію до дозволу на вилучення артефактів.

До слова, У 2020 році вступив в силу міжурядовий договір між США і Великобританією про захист уламків “Титаніка”. Держави матимуть повноваження видавати або відмовляти у видачі ліцензій, що дозволяють занурюватися до корабля або збирати на затонулому судні артефакти.

Нагадаємо, 15 квітня 1912 пасажирський лайнер “Титанік” в результаті зіткнення з айсбергом потонув в 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу – з Саутгемптона до Нью-Йорка. На його борту перебували 2208 пасажирів, в результаті катастрофи понад 1500 людей загинули.